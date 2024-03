Aggiornato il regolamento sportivo Fitds

Il consiglio federale della Fitds ha aggiornato il regolamento 2024 di tiro dinamico sportivo.

Per identificarle non è necessario confrontare la versione aggiornata del regolamento sportivo Fitds con quella in vigore fino a pochi giorni fa: la commissione che ci ha lavorato ha infatti evidenziato in giallo le modifiche proposte al consiglio federale, che le ha approvate nel corso dell’ultima seduta.

La Fitds ha innanzitutto specificato il numero delle divisioni per handgun e Pcc, rispettivamente sei (open, standard, classic, production, revolver, production optic) e due (Pcc optic, Pcc iron), e stabilito che, purché tesserati come agonisti, arbitri, commissari tecnici, quarter master e match director possano partecipare al pre-match di tutte le competizioni disputate in Italia.

Nel regolamento entrano poi la tabella delle percentuali per le classi di merito (anche per lo shotgun, anche se le premiazioni avverranno a partire dal 2025), per calcolare le quali la Fitds ha specificato i criteri relativi al numero minimo di partecipanti.

Della revisione fanno infine parte la definizione dei requisiti per poter organizzare una gara sotto l’egida federale e la modifica delle quote d’iscrizione alle gare shotgun e rifle da dodici esercizi, portate a 95 euro.

