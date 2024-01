Aimpoint Acro S-2, il punto rosso per fucile a canna liscia

L’Aimpoint ha presentato l’Acro S-2, punto rosso installabile sulla bindella ventilata dei fucili a canna liscia.

Sfruttando uno degli otto adattatori intercambiabili e la slitta di montaggio in fibra di carbonio rinforzata s’attacca alla bindella ventilata dei fucili a canna liscia: è molto l’interesse che ha destato l’Acro S-2, l’ultimo punto rosso della svedese Aimpoint già testato da Marco Caimi, giornalista di Caccia Magazine, in anteprima mondiale.

Il test s’è svolto a Malmö nel corso d’un Game of clay, ossia un drive simulato ai fagiani sostituiti dai piattelli lanciati senza interruzione. La descrizione è sufficiente per capire che grazie alla propria configurazione (asse ottico basso, appena 15 millimetri sul livello della bindella, e punto da 9 Moa) l’Acro S-2 è impiegabile sia per la caccia sia per il tiro a volo. Lo si può usare anche con entrambi gli occhi aperti; e non è necessario né modificare il calcio del fucile né correggere la parallasse.

La scheda tecnica

Produttore : Aimpoint (Svezia)

: (Svezia) Distributore : Tfc , via Guglielmo Marconi 118/b, 25069 Villa Carcina (Bs), 030 8983872, info@tfc.it

: , via Guglielmo Marconi 118/b, 25069 Villa Carcina (Bs), 030 8983872, Modello : Acro S-2

: Acro S-2 Tipologia : red dot per fucili a canna liscia

: red dot per fucili a canna liscia Dimensione del punto : 9 moa

: 9 moa Colore del punto : rosso

: rosso Dimensioni finestra : 15×15 mm

: 15×15 mm Zoom : 1x

: 1x Estrazione pupillare : illimitata

: illimitata Livelli di luminosità : 10

: 10 Materiale della struttura : alluminio anodizzato

: alluminio anodizzato Regolazione per click : 20 millimetri a 100 metri

: 20 millimetri a 100 metri Batteria : Cr2032 al litio (una)

: Cr2032 al litio (una) Durata della batteria : 5 anni

: 5 anni Impermeabilità : 15 metri

: 15 metri Regolazione : alzo e deriva

: alzo e deriva Dimensioni : 47x34x37 mm

: 47x34x37 mm Peso : 68 grammi (74 grammi con la slitta)

: 68 grammi (74 grammi con la slitta) Temperatura d’utilizzo: -30° C / +60° C

