Viper Moon, coltello chiudibile disegnato da un maestro

Si chiama Moon l’ultimo nato dalla collaborazione tra il maestro coltellinaio Fabrizio “Silvester” Silvestrelli e l’azienda maniaghese Viper: un folder di dimensioni corpose, ma molto maneggevole e dalle caratteristiche costruttive di rilievo.

La fruttuosa collaborazione tra Fabrizio Silvestrelli, presidente della Corporazione italiana coltellinai, e Viper di Maniago è iniziata nel 2005. L’ultimo prodotto del connubio è il Moon, un chiudibile molto interessante che racchiude un po’ della grande esperienza maturata in anni di lavoro al tavolo di progettazione e alla levigatrici dal coltellinaio lecchese, in attività dal 1988.

Button lock

Innanzitutto, il Moon è il primo coltello ad adottare il blocco button lock temprato, quindi estremamente robusto e sicuro per l’utilizzatore: consiste in un meccanismo di chiusura che si attiva tramite un pulsante posto sul manico, giusto dietro il pivot di rotazione della lama, protetto dalle pressioni involontarie da un incavo ricavato nella guancetta sinistra.

Questo movimento è estremamente fluido visto che si avvale di cuscinetti a sfera e, a scelta, di un doppio piolo di apertura oppure del flipper appena accennato, due dotazioni che renderanno il Moon apprezzato anche dai mancini se sapranno sorvolare sul fatto di dover premere il pulsante di blocco senza poterlo vedere quando vorranno chiudere la lama con la mano sinistra.

Lama in MagnaCut

La lama è realizzata in acciaio di ultima generazione Cpm MagnaCut (ne abbiamo trattato diffusamente nello scorso numero di Coltelli), con una finitura stonewashed.

Creato nel 2021 da Larrin Thomas appositamente per la coltelleria, è un acciaio inossidabile ad alta resistenza prodotto mediante metallurgia delle polveri e apprezzato per la sua durezza (può raggiungere 63-64 Hrc, nel Moon è indicato un valore compreso tra 60 e 62 Hrc), la capacità di mantenere un ottimo filo e la resistenza alla corrosione.

La lama ha un profilo simil drop point e presenta, scendendo verso il manico, un’insenatura per l’indice nel caso si adottasse una presa avanzata per i lavori di precisione, sfruttando per il pollice l’appoggio offerto dalle due serie di rigature, prima e dopo il doppio piolo di apertura.

Sette varianti a disposizione

Il Viper Moon è disponibile in sette varianti che differiscono per il materiale che compone le guancette del manico che possono essere in canvas micarta “Teal” verde o naturale, G10 avorio o rosso, Suretouch, e in fibra di carbonio Dark matter verde o nera. Le viti che fissano le guancette sono in acciaio Aisi 303/305, così come la vite di rotazione.

A non cambiare sono invece la particolare finitura in 3D delle guancette, la conformazione del manico, molto ergonomica (offre incavi di riferimento distinti per indice, medio e anulare-mignolo) ed efficace nell’offrire una presa solida, e i liner interni, realizzati in acciaio Aisi 420 e molto alleggeriti, così come il distanziale che è sempre costruito in titanio.

Per il porto Viper ha pensato a una clip in titanio, non reversibile e alleggerita da una lunga apertura, che è fissata al fondo del manico da due viti torx. Il porto in tasca è di tipo profondo (il Moon scompare dentro la tasca) e con la punta rivolta verso l’alto.

La struttura del Moon è robusta e, unitamente alle dimensioni corpose, lo pone al limite estremo di per un gentleman knife; in compenso, sarà in grado di affrontare anche qualche lavoro più impegnativo che tagliare un nastro o aprire un pacco.

Come taglia il Viper Moon

Alla prova dei fatti abbiamo apprezzato in particolar modo l’impugnatura che riempie bene la mano e consente di controllare molto bene il coltello durante tutta la fase di taglio; molto buono il comportamento anche nei lavori di precisione: la conformazione della lama, che non incute timore reverenziale nei non addetti ai lavori, è perfetta per ogni lavoro vogliate sbrigare.

Infine, in apertura della lama, le ridotte dimensioni del flipper invogliano a sfruttare maggiormente i due pioli conici che, oltretutto, sono nella posizione ideale per aprire la lama senza sforzo.

Produttore : Viper , Maniago (Pn)

: , Maniago (Pn) Modello : Moon

: Moon Tipo : chiudibile button-lock

: chiudibile button-lock Designer : Fabrizio “Silvester” Silvestrelli

: Fabrizio “Silvester” Silvestrelli Materiale della lama : CPM MagnaCut (Hrc 60-62)

: CPM MagnaCut (Hrc 60-62) Materiale del manico : guancette in canvas micarta “Teal” verde o naturale, G10 avorio o rosso, Suretouch, in fibra di carbonio “Dark matter” verde o nera; doppio liner in acciaio temprato Aisi 420, distanziale in titanio grado 2

: guancette in canvas micarta “Teal” verde o naturale, G10 avorio o rosso, Suretouch, in fibra di carbonio “Dark matter” verde o nera; doppio liner in acciaio temprato Aisi 420, distanziale in titanio grado 2 Clip : titanio sagomato

: titanio sagomato Lunghezza della lama : 75 mm

: 75 mm Lunghezza totale : 200 mm

: 200 mm Peso : 140 g

: 140 g Prezzo: da 211 a 252,60 euro

