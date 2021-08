All’asta il revolver che uccise Billy the Kid

Il 27 agosto Bonhams batterà all’asta il revolver con cui lo sceriffo Pat Garrett uccise Billy the Kid.

Qualsiasi solutore di parole crociate prima o poi se l’è trovato davanti quando gli mancano poche lettere per finire lo schema: senza di lui non sarebbe stato possibile definire Pat (Garrett) come colui che uccise Billy the Kid. Ora il revolver che ha fatto la storia del Far West, la Colt col manico in noce che il 14 luglio 1881 uccise uno dei più noti criminali della storia d’America, finisce all’asta. Bonhams lo batterà venerdì 27 agosto, partendo da una base di due milioni di dollari. Finora faceva parte della collezione di Jim e Theresa Earle, che per una cinquantina d’anni hanno raccolto armi e oggetti iconici del Far West.

Datato 1880 con numero di serie 55093, il revolver con cui Pat Garrett uccise Billy the Kid è un .44-40 con canna da 19 centimetri. Dal primo del 1911 a quello del 2019 con Ethan Hawke nel ruolo dello sceriffo, sono almeno 22 i film dedicati alla loro storia.

