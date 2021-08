Niente armi russe in America

Il governo ha stabilito di non rilasciare nuove licenze per l’importazione di armi russe in America.

Dal 7 settembre non saranno più rilasciate licenze per l’importazione di armi russe in America. Lo ha deciso il Dipartimento di Stato nell’ambito delle sanzioni sull’avvelenamento di Aleksey Navalny. Il provvedimento non tocca però le licenze già rilasciate, che dunque resteranno valide per il tempo stabilito in origine. La sospensione durerà quantomeno dodici mesi.

