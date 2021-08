Armi Magazine settembre 2021 è in edicola!

Il numero più… estivo dell’anno, Armi Magazine settembre 2021, vi aspetta in edicola con tante anteprime, novità e curiosità. In copertina spicca la semiautomatica Tanfoglio Limited Custom in calibro 9×21 Imi, concepita per le gare di tiro dinamico e caratterizzata da una finitura cerakote color ottanio

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine settembre 2021, possiamo segnalare: Browning X-Bolt Pro Carbon cal. 6,5 Creedmoor, Rock Island M1911 A1-Fs cal. 9×21 Imi, Rizzini Grand Regal Extra cal. .410, Fausti Dea cal. 20, Canik Tp9 Sub-Elite cal. 9×21 Imi, Yildiz Spz-M 28 cal. 28, Hs-9 3.0 G2 cal. 9×21 Imi e Grand Power Stribog Sr9A3 cal. 9×21 Imi. Attualità in primo piano con una recente sentenza della Corte di Cassazione sulla detenzione di armi antiche. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Eley Match cal. .22 Lr, un prestigioso caricamento britannico per le gare e per quando la precisione è essenziale. Spazio alla ricarica con il 6,5×55 Se e il .243 Winchester, calibri entrambi dotati di grandi doti balistiche. Per le ex-ordinanze, ecco l’inglese (e celebre) Sten Mk II cal. 9×19 parabellum e la Colt Officer’s cal. .45 Acp, che riscosse l’interesse di organizzazioni governative statunitensi e di operatori militari. Rimaniamo in argomento con la Lahti L-35, la cosiddetta “pistola polare” (in finnico, polaari pistooli), progettata da Aimo Johannes Lahti e caratterizzata da un particolare meccanismo in grado di garantire il corretto funzionamento anche a bassissime temperature. La corretta impostazione del calcio, in un fucile a canna liscia, aiuta a raggiungere il bersaglio: analizzeremo come misurare nasello e tallone, la deviazione del calcio, il rapporto tra lunghezza e piega e, infine, l’angolazione del calcio. Il dossier del mese è sull’evoluzione nelle carabine da tiro accademico, che verte principalmente sulla canna, sull’azione e sulla calciatura, con altre interessanti innovazioni a riguardo dello scatto e degli organi di mira. E ancora, su Armi Magazine settembre 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, il test della Sako PowerHead Blade cal. .308 Winchester, i cannocchiali Empire di Konus e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.