Altro che ripiegabile: la Zev presenta la Fdp

Insieme alla Magpul la Zev Technologies ha completato lo sviluppo della Fdp, o Folding Defensive Platform, arma corta ripiegabilissima.

Quando è chiusa può sembrare molte cose, di certo non un’arma corta: invece questo (almeno per i canoni europei: la canna misura 179 millimetri) è la Fdp, acronimo che sta per Folding Defensive Platform, l’ultima novità uscita dalle officine della Zev Technologies che l’ha sviluppata insieme alla Magpul e l’ha presentata nel corso dello Shot Show di Las Vegas.

La configurazione particolare consente di ripiegare il calcio fino a far assumere alla Fdp l’aspetto d’un parallelepipedo: le dimensioni sono pressoché le medesime in entrambe le versioni (292-530 millimetri per la variante stile Sbr, 273-511 millimetri per l’altra; 1.475 grammi il peso). Nella maniglia di trasporto sono integrate le mire metalliche, eventualmente rimovibili da chi preferisce usare un’ottica.

Stile Glock, il caricatore Magpul ospita 17 colpi calibro 9×19 mm; è ambidestro il comando per sganciarlo, come quello che sovrintende alle operazioni di caricamento.

La Fdp si rivolge soprattutto alle esigenze di forze dell’ordine e militari; ma s’è già accesa l’attenzione di parte del mercato civile americano, per il quale la Zev Technologies ha fissato un prezzo di 1.699 dollari.

