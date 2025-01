In edicola e online l’Annuario Armi 2025

È uscita l’edizione 2025 dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.

È una delle pubblicazioni più attese, quella che si colleziona (edizione numero ventuno!) e che si sfoglia quotidianamente per confrontare tra loro i diversi modelli, analizzare i calibri e le lunghezze di canna disponibili, soprattutto controllare i prezzi: da questa settimana l’Annuario Armi 2025 è disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C, dove lo si può acquistare a 19 euro.

Come d’abitudine ormai da un quinquennio, sono più di 5.000 i modelli recensiti nelle ormai canoniche otto categorie (fucili a canna liscia, carabine, pistole semiautomatiche, revolver, armi lunghe e corte ad aria compressa e ad avancarica); inquadrando il Qr-code stampato in ogni pagina s’accede alla versione online (per consultarla è sufficiente registrarsi), nella quale le diverse varianti sfiorano quota venticinquemila.

Il listino è la parte più cospicua e quella che tradizionalmente più apprezzano i lettori, ma senza test e prove pratiche l’Annuario sarebbe incompleto; nell’edizione 2025 s’aggiunge anche la storia della Walther Hp, la P38 in abiti borghesi.

