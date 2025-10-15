Armi Magazine novembre 2025 è in edicola!

Armi Magazine novembre 2025 vi aspetta in edicola come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la Ruger Mark IV Tactical in calibro .22 Lr, pensata per i tiratori che vogliono montare punto rosso, laser o altri accessori sulle due slitte Picatinny disponibili

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine novembre 2025, oltre alla Ruger Mark IV Tactical, possiamo segnalare: Mauser M25 Extreme cal. .308 Winchester, Hatsan Optima Mpa Marine cal. 12, Kimber Custom II Two-Tone cal. 9×19 mm e Fabarm Infinite Rs cal. 12.

In primo piano (ancora una volta) i ritardi talvolta abissali che alcune questure hanno accumulato nel gestire il rilascio/rinnovo della licenza di porto d’armi uso caccia e uso tiro a volo. Alcune questure, si ribadisce, non tutte; la maggioranza degli uffici preposti riesce a completare il procedimento entro o al di sotto del termine di legge di 90 giorni.

La famiglia di munizioni Premier Match firmata Remington utilizza i migliori componenti proprietari insieme a proiettili da competizione spesso appartenenti alla celebre linea MatchKing di Sierra. È questo il caso del caricamento in calibro .308 Winchester testato.

Ecco la seconda parte del super-dossier sulla ricarica del calibro .357 Smith & Wesson Magnum: ancora consigli e tabelle, frutto di anni di ricerche e prove, per ottenere dal vostro revolver una migliore accuratezza di tiro.

La Coyote è la carabina con cui la spagnola Gamo è entrata nel sempre più affollato settore delle carabine ad aria precompressa (Pcp): è un prodotto molto valido e dal buon rapporto qualità-prezzo.

Per la sezione Law Enforcement, un reportage esclusivo (con, anche, spettacolari foto d’archivio) sul Corpo della Polizia locale di Milano.

Paolo Peli è uno dei maestri dell’alta archibugieria italiana. Il suo nome si lega anche a quello di una ditta storica come la Famars. Scopriamo insieme quest’affascinante storia.

Con king of the nines che, tradotto letteralmente, significa re dei nove, i militari britannici si riferiscono alla fama conquistata in molti anni di servizio dalla pistola semiautomatica Browning Hp 35. Una fama tra l’altro inquietante, sotto alcuni aspetti…

E inoltre, su Armi Magazine novembre 2025, la rubrica ‘Questione di legge’ con un focus particolare sulla denuncia di detenzione di armi e munizioni, il Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, Dunkerque e l’Opération Dynamo del 1940 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.