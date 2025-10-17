La Smith & Wesson Model 1854 Stealth Hunter anche in .30-30 Winchester

Oltre che in .357 magnum, .45 Colt, .44 magnum e .45-70 Government, la carabina a leva Smith & Wesson Model 1854 Stealth Hunter è ora disponibile anche in .30-30 Winchester

Per passare da quattro a cinque calibri è stato sufficiente poco più d’un mese: con una mossa analoga a quella che ha coinvolto la Model 1854 tradizionale, la Smith & Wesson ha deciso di declinare anche la variante Stealth Hunter, la carabina a leva caratterizzata dal calcio in polimero e – grazie alla finitura Armornite – dall’aspetto total black, nel calibro .30-30 Winchester, che dunque nel catalogo s’affianca a .357 magnum, .45 Colt, .44 magnum e .45-70 Government.

Come in .45-70, il penultimo calibro aggiunto, la canna misura 16,5”, ossia 419 millimetri (414 negli altri tre), ai quali corrispondono una lunghezza complessiva di 871 millimetri e un peso di 3.150 grammi; il parallelo prosegue anche se si considera la capacità del caricatore, che ospita 5+1 colpi.

Valutata 1.499 dollari (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi: qui, nei calibri finora disponibili, il prezzo è di 2.340 euro), la Model 1854 Stealth Hunter si completa con freno di bocca (filettatura 5/ 8 x24), slitta Picatinny di 267 millimetri, grilletto flat, asta in alluminio T6 con slot M-Lok, mira frontale HiViz LiteWave H3 in fibra ottica.

