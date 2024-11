Victrix Armaments Orb Sb calibro .22 Lr, la prova al campo di tiro

La nuova Victrix Orb Sb (Small Bore) è una carabina italiana nata per il tiro a lunga distanza con il calibro anulare e fonde magistralmente in un’unica arma due filosofie di tiro.

Quella dei puristi dell’arma monocolpo in appoggio anteriore e posteriore (tiro statico) con quella di chi pratica il Prs (in pratica il tiro dinamico con la carabina) e cerca la rapidità che solo un caricatore è in grado di assicurare: la Victrix Orb Sb soddisfa entrambe le modalità di tiro. Nel filmato vi spieghiamo come.

Abbiamo provato la Orb Sb all’Oklahoma Camp di Uboldo, in provincia di Varese; la prova completa è nel numero di dicembre 2024 di Armi Magazine, disponibile da metà novembre in queste modalità:

Victrix Armaments Orb Sb calibro .22 Lr