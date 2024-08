Armi Magazine settembre 2024 è in edicola!

Il numero più… estivo dell’anno, Armi Magazine settembre 2024, vi aspetta in edicola con novità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca un nuovo ingresso nella gamma di armi semiautomatiche tattiche Scorpion Evo 3 di Cz: la versione S2 Micro, sempre camerata in 9×19, ha dimensioni più compatte, grazie alla canna lunga solo 140 mm

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine settembre 2024, oltre alla Cz Scorpion Evo 3 S2 Micro cal. 9×19 mm, possiamo segnalare: Fausti Caledon cal. 12, Grand Power X-calibur Mk23 cal. 9×19 mm, Franchi Horizon Elite Strata cal. .30-06 Springfield, Springfield Armory Hellcat cal. 9×19 mm, Adc Cerberus cal. .223 Remington Wylde, Reximex Trx9 calibro 9×19 mm e Bergara Ba13 Take Down Green cal. 223 Remington.

Attualità in primo piano con il ricorso (vinto!) al Tar per la Toscana di un nostro lettore, grazie alla sentenza n. 937/2023 della quarta sezione. La questura di Arezzo aveva emesso nel 2021 decreto di diniego del rilascio della licenza sulla base di un paio di precedenti, risalenti nel tempo ma ritenuti ostativi.

Il super-test delle munizioni è dedicato alle Fiocchi 7,62 Nagant: la “vecchia” 7,62 Nagant è davvero una cartuccia geniale e, grazie alla Casa lecchese, possiamo apprezzarne tuttora le sue particolarità.

Allestire con la ricarica casalinga una cartuccia calibro 12 con pallini in bismuto si può: la sperimentazione al banco di un assetto davvero interessante.

Curiosando in armeria… ci siamo imbattuti in un classico che non passa mai di moda, per di più in un allestimento molto sfizioso: la Fn High power 35 Captain.

L’intelligenza artificiale ha aperto un nuovo capitolo nella storia militare del XXI secolo, quello della gestione del ciclo di decisione, comando e azione. Una gestione che, a sua volta, coinvolge l’integrazione del binomio uomo-macchina. Analizziamo insieme – in un reportage esclusivo – questi concetti.

E ancora, su Armi Magazine settembre 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, le ottiche per il tiro a lunga distanza della Ior e tanto altro ancora. Buona lettura (e buone vacanze) dallo staff di Armi Magazine.