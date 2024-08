Diffuso l’elenco dei qualificati alla Coppa del mondo di tiro Issf 2024

L’Issf ha divulgato l’elenco dei tiratori qualificati alla finale di Coppa del mondo di tiro in programma a New Delhi (India) dal 13 al 18 ottobre.

Parteciperanno coloro che hanno vinto una medaglia a Parigi 2024, i campioni dell’ultima edizione e i migliori secondo il ranking mondiale: è con questi criteri che l’Issf ha compilato l’elenco degli atleti qualificati alla prossima finale di Coppa del mondo di tiro in programma in India, a New Delhi, dal 13 al 18 ottobre. In ogni disciplina è in palio un premio in denaro, pari a 5.000 euro per l’oro, 4.000 euro per l’argento e 2.000 euro per il bronzo.

Sono otto i tiratori italiani inseriti nell’elenco: Danilo Sollazzo nella carabina, Federico Maldini e Paolo Monna nella pistola, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi e Martina Maruzzo nello skeet, Silvana Stanco nel trap.

