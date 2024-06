La Beretta 92G Brigadier Tactical è frutto della collaborazione tra Beretta e la statunitense Wilson Combat, specializzata nelle 1911.

Si tratta di un modello a produzione limitata che include sicure in acciaio ambidestre di tipo G (decocking-only), carrello Brigadier migliorato, fusto modificato e zigrinato in stile M9A1 con ponticello arrotondato e slitta aggiuntiva per gli accessori.

Curiosamente, considerata la provenienza della pistola, il calibro è l’italico 9×21 Imi e non il 9×19 mm, da qualche anno disponibile per le armi corte anche da noi.

Abbiamo provato la Beretta 92G Brigadier Tactical nel balipedio interno di Beretta, una struttura che consente di sparare da pochi metri fino a 100 metri.

La prova completa è pubblicata nel numero di luglio 2024 di Armi Magazine, a breve in edicola.