Primo giorno di finali di tiro a Lonato del Garda: medaglia per l’Italia

Le finali di Coppa del mondo di tiro a volo di Lonato del Garda si aprono con un argento per l’Italia: lo ha vinto Daniele Resca nella gara maschile di trap.

Argento nel trap, a due soli punti dall’oro: battuto 47-45 dal britannico Matthew John Coward-Holley, Daniele Resca ha dunque sfiorato la vittoria nel primo giorno di finali della Coppa del mondo di tiro a volo in corso a Lonato Del Garda. Alle sue spalle s’è piazzato il cinese Yu Haicheng, bronzo con 34. Lontanissimi dall’accesso alla finale gli altri azzurri: Diego Valeri ha chiuso le qualificazioni trentottesimo, Massimo Fabbrizi sessantaseiesimo (Emmanuele Iezzi e Gianmarco Barletta sparavano solo per il ranking).

Niente medaglie invece nella gara femminile. Più vicina di tutte c’è andata Silvana Stanco, ma ovviamente il suo quinto posto (la gara l’ha vinta la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova; argento per la spagnola Fatima Galvez, battuta 45-41; bronzo per l’australiana Catherine Skinner) non è bastato; decima Maria Lucia Palmitessa.

Le prossime finali, quelle di skeet, sono in programma lunedì 17: spareranno prima gli uomini (ore 15), poi le donne (ore 16.30).

