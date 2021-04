Beretta Excellence-Action Shooting, il nuovo circuito di gare per pistola

Il Beretta Excellence – Action Shooting è il circuito di gare per pistola in sei tappe.

Il grande successo nella fossa olimpica è stato lo stimolo per creare un circuito di gare per pistola. Il nuovo Beretta Excellence – Action Shooting, sei appuntamenti su sette campi di tiro, sarà dedicato al tiro dinamico sportivo e aperto ai tiratori di qualsiasi federazione che prevede l’utilizzo di arma corta (Fitds, Fiids, Idpa, Lssa, Trs, DoppiAzione). Si comincia il 29 maggio e si andrà avanti fino al 26 settembre: in ogni tappa saranno organizzati otto esercizi, uno dei quali prevederà l’utilizzo esclusivo della 92X Performance messa a disposizione da Beretta.

Per la classifica finale (montepremi totale 9.000 euro di prodotti Beretta) saranno considerati i risultati conseguiti in ogni tappa. Per partecipare all’estrazione delle tre 92X Duty (una per la categoria Lady) è richiesta la presenza ad almeno tre tappe. Sarà in vigore il regolamento di tiro difensivo Idps. È richiesta l’iscrizione Csen o Pgs. Sul portale dedicato è possibile iscriversi alle gare.

Beretta Excellence – Action Shooting: il calendario

