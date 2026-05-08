Beretta premia i vincitori della Best Experience Master 2026

Nel ridotto del Teatro Grande di Brescia Beretta ha premiato i i vincitori della Best Experience Master 2026, manifestazione dedicata ai migliori partner B.direct.

Sono l’armeria Zaccà Sport di Catania e, tra i campi da tiro, il Trap Concavedere (Bs) i vincitori della Best Experience Master 2026, la competizione con la quale Beretta intende celebrare la Customer Experience e premiare i migliori partner B.direct: al riconoscimento esclusivo, assegnato nel corso di una cerimonia cui ha fatto da scenario il ridotto del Teatro Grande di Brescia, si accompagna la possibilità di assistere al passaggio della 1000 miglia da Villa Beretta, appuntamento in programma il 9 giugno.

In finale, grazie al voto tra pari, s’erano qualificate anche le armerie Armi e Sport di Alberto Melis (Ca), Innocenti (Po), Ruggiero Armi (Fr) e i campi da tiro Tav Roma, Tav delle Alpi e Tav Sassari.

La competizione si è sviluppata nel corso di otto mesi, nei quali alle sessioni teoriche si sono accompagnati le visite a tre campi da golf e momenti di confronto traversali; il paradigma cui Beretta si è ispirata è il modello di Marketing esperienziale di Bernd Schmitt, che ha visto i partecipanti misurarsi su pratiche concrete valutate su cinque parametri strategici: stimoli sensoriali, emozioni, dimensione intellettuale, azione e connessione sociale.

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