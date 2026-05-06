Oro e record per Rossetti nella Coppa del mondo di tiro a volo

Nella tappa kazaka della Coppa del mondo di tiro a volo Gabriele Rossetti ha vinto l’oro grazie a un punteggio record.

C’è apposta la sigla Wr, world record, accanto al punteggio totalizzato da Gabriele Rossetti nella tappa kazaka della Coppa del mondo di tiro a volo, specialità skeet: i 35 piattelli abbattuti (uno solo quello mancato) nella finale valgono qualcosa di più dell’oro, vinto davanti al tedesco Sven Korte (34) e al giapponese Shotaro Toguchi (30).

Rossetti non è stato l’unico atleta azzurro a salire sul podio: al momento in testa al medagliere l’Italia ce la porta anche il bronzo di Martina Bartolomei (27), che nella gara femminile di skeet si è arresa soltanto alla kazaka Assem Orynbay (33) e alla cinese Jiang Yiting (30).

Nelle posizioni di vertice l’Italia ambisce a rimanerci: per capire se ci riuscirà è sufficiente attendere il fine settimana, che propone le finali di trap individuale (sabato, femminile alle 15.30, maschile alle 17) e mixed team (domenica, 16).

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