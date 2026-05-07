Solo due candidati alla presidenza dell’Uits

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ArmiMagazine.it
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Solo due candidati alla presidenza dell’Uits - bersaglio per tiro a segno
© Mitko Manchev / shutterstock

Il tribunale federale non ha ammesso Valentina Turisini: per la presidenza dell’Uits restano in corsa soltanto due candidati, Elena Anna Sportelli e Igino Rugiero.

Per la presidenza dell’Uits i delegati – l’assemblea elettiva, rinviata più di un anno fa, è in programma, da remoto, tra meno di due settimane – potranno votare solo Elena Anna Sportelli o Igino Rugiero, già commissario straordinario: dall’elenco dei candidati il tribunale federale ha escluso Valentina Turisini, che – si legge – «ha già svolto due mandati nell’organo direttivo».

Per la stessa motivazione saltano le candidature di Riccardo Finocckì e di Marcello Tarantini per il consiglio e di Ettore Iurillo e Gianfranco Lanaro per il ruolo di revisore dei conti effettivo, per il quale resta in corsa soltanto Federico Loda; il sesto escluso, anche lui dall’eventuale elezione in consiglio, è Luca Stefanini: il codice di comportamento interno dispone che nell’ultimo triennio non si debba aver avuto con l’Uits un rapporto retribuito.

I candidati

Presidente

  • Elena Anna Sportelli
  • Igino Rugiero

Consiglieri

  • Roberto Brogli
  • Pietro Carugo
  • Andrea Chelli
  • Enrico Ciucaloni
  • Massimo Correra
  • Barbara Creatini
  • Flavia Di Lauro
  • Daniela Ellero
  • Tiziana Ferrando
  • Roberta Formisano
  • Roberta Fracassetti
  • Marco Gasparini
  • Chiara Giarratana
  • Salvatore Massimo Lombisani
  • Maurizio Luchetti
  • Luigi Moffa
  • Elio Nicolosi
  • Maria Carmen Papaleo
  • Daniele Pusinich
  • Giulio Orlandini
  • Marina Ravetta
  • Bruno Rossi
  • Fabio Sacchetti
  • Nello Salvatori
  • Anna Seffino
  • Natale Spezia
  • Giancarlo Tarchi
  • Engelbert Zegler

Quota atleti – consiglieri

  • Maria Argentieri
  • Livia Cecagallina
  • Riccardo Danieli
  • Daria Gonnelli
  • Andrea Liverani
  • Ilenia Marconi
  • Paolo Montaguti
  • Susanna Ricci

Quota tecnici – consiglieri

  • Stefano Alviti
  • Renzo Bonora
  • Carmela Gaudioso

Revisore dei conti

  • Federico Loda

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