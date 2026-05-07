Solo due candidati alla presidenza dell’Uits

Il tribunale federale non ha ammesso Valentina Turisini: per la presidenza dell’Uits restano in corsa soltanto due candidati, Elena Anna Sportelli e Igino Rugiero.

Per la presidenza dell’Uits i delegati – l’assemblea elettiva, rinviata più di un anno fa, è in programma, da remoto, tra meno di due settimane – potranno votare solo Elena Anna Sportelli o Igino Rugiero, già commissario straordinario: dall’elenco dei candidati il tribunale federale ha escluso Valentina Turisini, che – si legge – «ha già svolto due mandati nell’organo direttivo».

Per la stessa motivazione saltano le candidature di Riccardo Finocckì e di Marcello Tarantini per il consiglio e di Ettore Iurillo e Gianfranco Lanaro per il ruolo di revisore dei conti effettivo, per il quale resta in corsa soltanto Federico Loda; il sesto escluso, anche lui dall’eventuale elezione in consiglio, è Luca Stefanini: il codice di comportamento interno dispone che nell’ultimo triennio non si debba aver avuto con l’Uits un rapporto retribuito.

I candidati

Presidente

Elena Anna Sportelli

Igino Rugiero

Consiglieri

Roberto Brogli

Pietro Carugo

Andrea Chelli

Enrico Ciucaloni

Massimo Correra

Barbara Creatini

Flavia Di Lauro

Daniela Ellero

Tiziana Ferrando

Roberta Formisano

Roberta Fracassetti

Marco Gasparini

Chiara Giarratana

Salvatore Massimo Lombisani

Maurizio Luchetti

Luigi Moffa

Elio Nicolosi

Maria Carmen Papaleo

Daniele Pusinich

Giulio Orlandini

Marina Ravetta

Bruno Rossi

Fabio Sacchetti

Nello Salvatori

Anna Seffino

Natale Spezia

Giancarlo Tarchi

Engelbert Zegler

Quota atleti – consiglieri

Maria Argentieri

Livia Cecagallina

Riccardo Danieli

Daria Gonnelli

Andrea Liverani

Ilenia Marconi

Paolo Montaguti

Susanna Ricci

Quota tecnici – consiglieri

Stefano Alviti

Renzo Bonora

Carmela Gaudioso

Revisore dei conti

Federico Loda

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