Solo due candidati alla presidenza dell’Uits

Il tribunale federale non ha ammesso Valentina Turisini: per la presidenza dell’Uits restano in corsa soltanto due candidati, Elena Anna Sportelli e Igino Rugiero.
Per la presidenza dell’Uits i delegati – l’assemblea elettiva, rinviata più di un anno fa, è in programma, da remoto, tra meno di due settimane – potranno votare solo Elena Anna Sportelli o Igino Rugiero, già commissario straordinario: dall’elenco dei candidati il tribunale federale ha escluso Valentina Turisini, che – si legge – «ha già svolto due mandati nell’organo direttivo».
Per la stessa motivazione saltano le candidature di Riccardo Finocckì e di Marcello Tarantini per il consiglio e di Ettore Iurillo e Gianfranco Lanaro per il ruolo di revisore dei conti effettivo, per il quale resta in corsa soltanto Federico Loda; il sesto escluso, anche lui dall’eventuale elezione in consiglio, è Luca Stefanini: il codice di comportamento interno dispone che nell’ultimo triennio non si debba aver avuto con l’Uits un rapporto retribuito.
I candidati
Presidente
- Elena Anna Sportelli
- Igino Rugiero
Consiglieri
- Roberto Brogli
- Pietro Carugo
- Andrea Chelli
- Enrico Ciucaloni
- Massimo Correra
- Barbara Creatini
- Flavia Di Lauro
- Daniela Ellero
- Tiziana Ferrando
- Roberta Formisano
- Roberta Fracassetti
- Marco Gasparini
- Chiara Giarratana
- Salvatore Massimo Lombisani
- Maurizio Luchetti
- Luigi Moffa
- Elio Nicolosi
- Maria Carmen Papaleo
- Daniele Pusinich
- Giulio Orlandini
- Marina Ravetta
- Bruno Rossi
- Fabio Sacchetti
- Nello Salvatori
- Anna Seffino
- Natale Spezia
- Giancarlo Tarchi
- Engelbert Zegler
Quota atleti – consiglieri
- Maria Argentieri
- Livia Cecagallina
- Riccardo Danieli
- Daria Gonnelli
- Andrea Liverani
- Ilenia Marconi
- Paolo Montaguti
- Susanna Ricci
Quota tecnici – consiglieri
- Stefano Alviti
- Renzo Bonora
- Carmela Gaudioso
Revisore dei conti
- Federico Loda
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.