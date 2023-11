Beretta tra i premiati dei 2023 Guns and Ammo Awards

I Guns and ammo awards sono tra i premi più ambiti tra i produttori di armi, munizioni, ottiche e buffetteria. Quest’anno il Beretta A300 Ultima Patrol ha ottenuto il premio “Fucile a canna liscia dell’anno”.

Guns and ammo è una testata che non ha bisogno di presentazione tra gli appassionati: distribuita negli Usa, è una delle bibbie per chi pratica il tiro.

Ogni anno Guns and ammo assegna alcuni premi a modelli di armi, alle munizioni, alle ottiche e agli accessori più importanti per il mercato statunitense: sono i Guns & Ammo Awards.

A pesare nella scelta c’è l’effettiva disponibilità nel mercato almeno nell’ultimo quadrimestre 2022 e la superiorità quanto a prestazioni, affidabilità e qualità in generale, stabilita dopo una serie di prove sul campo da parte della redazione. Quest’anno si è aggiunta una categoria specifica per i red dot, data la diffusione esponenziale avvenuta nel mondo delle armi corte.

La redazione precisa che, per mantenere la credibilità dei premi, nessun produttore, inserzionista o rappresentante di vendita è stato consultato o coinvolto nel processo di selezione.

Ecco i vincitori dei 10 Guns & Ammo Awards 2023:

Innovator of the Year : Smith & Wesson (Folding pistol carbine, Fpc, 9×19 e pistola M&P 5.7 calibro 5,7×28)

: Smith & Wesson (Folding pistol carbine, Fpc, 9×19 e pistola M&P 5.7 calibro 5,7×28) Handgun of the Year : Springfield Armory Echelon

: Springfield Armory Echelon Rifle of the Year : Gunwerks Nexus

: Gunwerks Nexus Shotgun of the Year : Beretta A300 Ultima Patrol

: Beretta A300 Ultima Patrol Ammo of the Year : Hornady 7mm PRC

: Hornady 7mm PRC Optic of the Year : Leupold Mark 5HD 2-10×30 mm

: Leupold Mark 5HD 2-10×30 mm Technology of the Year : Sightmark Wraith Mini

: Sightmark Wraith Mini Holster of the Year : Safariland IncogX IWB

: Safariland IncogX IWB Suppressor of the Year : Surefire SOCOM RC3

: Surefire SOCOM RC3 Red Dot of the Year: Ruger ReadyDot.

1 di 11

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.