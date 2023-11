Prodotta in appena dodici pezzi, la Cabot Guns Nosferatu è una pistola da collezione dedicata al mito del conte Dracula.

Anche se per le consegne ci sarà da attendere (un tempo indefinito: tra due e dodici mesi), gli ordini con relativo anticipo di 5.000 dollari sono rimasti aperti giusto poche ore: d’altra parte sono solo tredici i pezzi in cui è prodotta la Nosferatu, la pistola da collezione che la Cabot Guns ha deciso di produttore insieme al maestro incisore Otto Carter che l’ha lavorata a mano.

Ispirata all’omonimo film, la Nosferatu (la base è una pistola 1911) è infatti arricchita d’incisioni a forte contrasto che raffigurano Dracula ritratto in mezzo a rami e foglie d’ulivo in classico stile vittoriano; ogni pezzo è numerato, da Vampire1 a Vampire 13.

Per le guancette la Cabot Guns ha scelto l’ebano, adornato con un medaglione in argento; ed è in legno d’ebano anche la custodia che, intuizione decisiva o gusto non esattamente fine?, rappresenta una bara. Al suo interno c’è spazio anche per un’acquasantiera e la replica di sette munizioni disposte a croce; vi è impressa l’immagine di Nosferatu, come ulteriore omaggio alla mitologia dei vampiri.

