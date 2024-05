Bond arms Cyclops Thumper, la Cyclops in .50 Ae

Nel calibro .50 Ae la Bond arms Cyclops assume il soprannome di Thumper.

Nota soprattutto per la produzione di derringer, dall’anno scorso la texana Bond arms (in Italia la distribuisce Ares distribution) ha a catalogo anche una pistola monocolpo in azione singola, la Cyclops (una sola è la canna, di 108 millimetri, come uno solo è l’occhio del ciclope): alle varianti nei calibri .45-70 Government e .44 magnum ha deciso d’aggiungerne anche una in .50 Ae, e l’ha soprannominata Thumper (847 dollari, compresa la fondina in cuoio).

Lunga 171 millimetri cui corrisponde un peso di 795 grammi, la Cyclops Thumper è costruita su un fusto in acciaio inossidabile, cui s’abbina un’impugnatura maggiorata in resina B6; le mire sono fisse, il peso di scatto del grilletto fissato a 3.175 grammi.

