2.0: la Wilson Combat Edc X9 si rinnova

La Wilson Combat ha sottoposto l’Edc X9 a una serie di aggiornamenti che hanno dato origine alla generazione 2.0.

Cambia il fusto (è l’X-Frame, compatto, in alluminio), e cambia l’impugnatura, che conserva il classico stile 1911 in ciascuna delle tre versioni intercambiabili (nera, grigio-nera, amarena): sono questi gli upgrade principali cui la Wilson Combat ha sottoposto l’Edc X9, la sua pistola per il porto occulto nata nel 2016 e ora declinata nella generazione 2.0, disponibile sul mercato nelle prossime settimane.

La Wilson Combat ha progettato l’Edc X9 2.0 in tre varianti, differenti a seconda della lunghezza della canna: quella più corta misura 3,25”; le fanno compagnia quelle di 4” e di 5”, nella dotazione delle quali in aggiunta ai due da 15 si trovano anche altrettanti caricatori da 18 colpi calibro 9×19 mm.

Completate da frontstrap e backstrap X-Tac e sicura al pollice Bullet Proof (opzionale ambidestra), la nuova pistola della Wilson Combat è infine customizzabile sia nella finitura, Armor-Tuff o Combat-Tuff, sia nelle mire (rossa o verde in fibra ottica, al trizio, a perla in oro).

La scheda tecnica delle tre varianti

3,25”

Canna : 82,5 mm

: 82,5 mm Lunghezza : 171,5 mm

: 171,5 mm Peso : 810 g

: 810 g Prezzo: 3.210 dollari

4”

Canna : 102 mm

: 102 mm Lunghezza : 188 mm

: 188 mm Peso : 850 g

: 850 g Prezzo: 3.210 dollari

5”

Canna : 127 mm

: 127 mm Lunghezza : 221 mm

: 221 mm Peso : 945 g

: 945 g Prezzo: 3.315 dollari

