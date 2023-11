Sig Sauer P320-XTen Comp, una pistola compatta calibro 10 mm

La Sig Sauer ha presentato la P320-XTen Comp, pistola compatta (193 millimetri, 916 grammi) calibro 10 mm con canna bull da 96,5 millimetri.

Da tantissimo la sfida è sempre la stessa, tenere insieme capacità elevata e dimensioni ridotte: è tornata a intraprenderla la Sig Sauer, che nelle scorse ore ha presentato una nuova variante della P320, ora declinata come pistola compatta calibro 10 mm.

Si chiama P320-XTen Comp, e anche se il carrello in acciaio inossidabile (stesso materiale della fire control unit; è inoltre dotato di compensatore a una finestra, per contenere il rinculo) è maggiorato rispetto alla canna bull in acciaio al carbonio lunga 96,5 millimetri resta comunque corta, 193 millimetri, e leggera, 916 grammi.

L’impugnatura modulare X-Series Carry Length è realizzata in polimero; dalla X-Series è tratto anche il grilletto flat, con scatto a 90°. Grazie alla configurazione optic-ready alle mire diurne-notturne X-Ray 3 è facilmente associabile un red dot (impronta Delta Point Pro).

Si diceva della capacità: ovviamente striker fired, la P320-XTen Comp si completa con due caricatori da 15 colpi, che costituiscono la dotazione di serie insieme alla slitta M1913.

