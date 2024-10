Cabot Guns pronta a svelare una nuova pistola da collezione

Tra qualche ora la Cabot Guns svelerà una pistola 1911 da collezione: l’acciaio damasco con cui è costruita deriva dai minerali del deserto dell’Arizona.

Ha cominciato a lavorarci due anni fa, il 24 ottobre 2022, quando i suoi tecnici si avventurarono nel deserto dell’Arizona per raccogliere minerale ricco di ferro che il mastro ferraio Ray Rybar (è colui che ha realizzato la D-Day con i residui bellici trovati sulle spiagge avamposto dello sbarco in Normandia) avrebbe trasformato in acciaio damasco: tra poco più di un giorno, quando anche in America sarà il 24 ottobre, la Cabot Guns concluderà l’operazione presentando la pistola 1911 da collezione (one-of-a-kind, ossia un pezzo unico) costruita con questo materiale.

Per ripercorrere ciò che è accaduto fin qui, e far salire l’attesa in vista della presentazione, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di fotografie che documentano ogni passaggio, dalla spedizione nel deserto alla forgiatura del carrello della pistola.

