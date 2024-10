Hornady lancia i calibri .338 arc e 6 mm Gt

In vista del 2025 la Hornady ha annunciato i calibri .338 arc e 6 mm Gtc.

Uno per le munizioni subsoniche da impiegare nelle carabine Ar-15, uno per le bolt action sportive da prs: hanno caratteri ben definiti il .338 arc e il 6 mm Gt, i due nuovi calibri che la Hornady ha annunciato in questi giorni in vista del 2025.

Caratterizzato da un bossolo a collo di bottiglia e da un’energia superiore, almeno sulla carta, di una volta e mezza a quella sviluppata da analoghe munizioni in .300 aac blackout, il .338 arc è inizialmente disponibile in due caricamenti: uno subsonico, con palla Xtp hollow point dal profilo flat (l’inserto Flex Tip serve a facilitare l’espansione a basse velocità) di 307 grani, nella linea Sub-X; uno supersonico, nella linea Hp Match Black, con palla di 175 grani.

Al momento è invece una sola la proposta in 6 mm Gt, cartuccia da competizione che per lunghezza e angolo di spalla s’adatta bene ai caricatori stile Aics: è la Match, con palla Eld (punta Heat Shield) di 109 grani.

Sub-X .338 arc: le velocità

Alla volata : 320 m/s

: 320 m/s 100 iarde : 310 m/s

: 310 m/s 200 iarde : 287 m/s

: 287 m/s 300 iarde : 274 m/s

: 274 m/s 400 iarde : 264 m/s

: 264 m/s 500 iarde: 254 m/s

Sub-X .338 arc: l’energia

Alla volata : 1.020 Joule

: 1.020 Joule 100 iarde : 906 Joule

: 906 Joule 200 iarde : 820 Joule

: 820 Joule 300 iarde : 751 Joule

: 751 Joule 400 iarde : 693 Joule

: 693 Joule 500 iarde: 641 Joule

Hp Match Black: le velocità

Alla volata : 632 m/s

: 632 m/s 100 iarde : 572 m/s

: 572 m/s 200 iarde : 516 m/s

: 516 m/s 300 iarde : 465 m/s

: 465 m/s 400 iarde : 418 m/s

: 418 m/s 500 iarde: 378 m/s

Hp Match Black: l’energia

Alla volata : 2.268 Joule

: 2.268 Joule 100 iarde : 1.857 Joule

: 1.857 Joule 200 iarde : 1.512 Joule

: 1.512 Joule 300 iarde : 1.226 Joule

: 1.226 Joule 400 iarde : 994 Joule

: 994 Joule 500 iarde: 813 Joule

Match 6 mm Gt: le velocità

Alla volata : 875 m/s

: 875 m/s 100 iarde : 824 m/s

: 824 m/s 200 iarde : 775 m/s

: 775 m/s 300 iarde : 728 m/s

: 728 m/s 400 iarde : 683 m/s

: 683 m/s 500 iarde: 639 m/s

Match 6 mm Gt: l’energia

Alla volata : 2.702 Joule

: 2.702 Joule 100 iarde : 2.400 Joule

: 2.400 Joule 200 iarde : 2.125 Joule

: 2.125 Joule 300 iarde : 1.875 Joule

: 1.875 Joule 400 iarde : 1.649 Joule

: 1.649 Joule 500 iarde: 1.444 Joule

