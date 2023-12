Cabot Insurrection, una nuova pistola custom in tre versioni

La Cabot Guns ha presentato l’Insurrection, pistola custom con l’acciaio a vista o una finitura Dlc nera.

Ci ha lavorato due anni, e le consegne inizieranno non prima di sei mesi: ci vorrà dunque ancora un po’ per vedere sul mercato i primi esemplari della Cabot Insurrection, la pistola custom che la Cabot Guns ha presentato nelle scorse ore.

Sono tre le versioni in cui l’arma, stile 1911 ma realizzata in calibro 9 mm (bifilari, i caricatori ospitano diciassette colpi; ma si possono richiedere anche maggiorati, da venti), sarà disponibile: con l’acciaio a vista, con mire nere o della medesima tonalità, e con una finitura Dlc nera.

Non è ovviamente l’unica possibilità di personalizzazione: si può scegliere se come mira frontale si preferisce un pezzetto di fibra ottica rossa, un punto bianco, il trizio o la tacca in oro; se si vuole installata la slitta per rendere l’arma optic ready (e si può chiedere in aggiunta anche il red dot); se per ridurre la sensazione di rinculo si gradisce che la canna di 127 millimetri (5”) sia del tipo ported.

Dotata d’estrattore brevettato Advantage e d’un grilletto il cui peso di sgancio è fissato a 1.590 grammi, la Cabot Insurrection (1.190 grammi il peso complessivo) costa 5.995 dollari.

