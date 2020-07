La Canik Tp9 Elite Combat Fde è la versione più avanzata del modello di pistola semiautomatica del produttore turco.

Il modello si distingue particolarmente per la serie di componenti custom progettati da Salient Arms International: canna match, grilletto con leva della sicura di colore rosso e mire (mirino con fibra ottica e tacca di mira regolabile).

Pregi moderni

La Canik Tp9 Elite Combat (importata in Italia da Origin Stb di Forlì) ha di serie la predisposizione per il montaggio di un punto rosso; la confezione comprende infatti quattro piastrine per poter installare la quasi totalità dei red dot disponibili in commercio.

Abbiamo poi il pulsante dell’hold open ambidestro e i dorsalini posteriori per modificare le dimensioni dell’impugnatura e soddisfare così mani di ogni taglia.

Ricca la dotazione di serie che comprende anche una fondina e due caricatori, uno da 15 colpi e uno da 18 con pad maggiorato.

Doppia classificazione

La Elite Combat ha ottenuto la doppia classificazione, comune e sportiva (14_00622 e 14_00622s8): al momento dell’acquisto in armeria è possibile scegliere la classificazione a seconda dell’utilizzo che se ne intende fare.

Abbiamo messo alla prova la Elite Combat al campo di tiro dell’Uboldo Shooting Club.

