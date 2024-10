Charter Arms introduce i revolver Double Dog, dal doppio calibro

È sufficiente sostituire il tamburo per far passare dal .357 magnum al 9×19 il calibro dei revolver Charter Arms Double Dog.

È facile passare da un calibro all’altro, visto che una volta sostituito il tamburo (cinque colpi) non è neppure necessario ricorrere alle moonclip: la Charter Arms (in Italia la distribuisce la Paganini) s’attende dunque una buona risposta al lancio dei revolver Double Dog, impiegabili sia in .357 magnum / .38 special sia in 9×19 mm.

A prescindere dal calibro, complessivamente sono quattro le versioni disponibili: per ciascuna delle due lunghezze di canna (56 millimetri con tacca fissa ottenuta dalla fresatura della sommità del telaio, peso complessivo 625 grammi, prezzo 637 dollari; 107 millimetri, tacca di mira regolabile, peso 735 grammi, prezzo 659 dollari) sono infatti disponibili sia la finitura satinata sull’acciaio inossidabile sia quella nera passivata. Ogni Double Dog funziona in azione mista; in acciaio il fusto, in noce le guancette.

