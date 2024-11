La Cz presenta la Shadow 2 Target

La Shadow 2 Target è la nuova pistola sportiva della Cz, calibro 9×19 mm in sola azione singola.

Nel proprio catalogo voleva una pistola sportiva che, pur mantenendone le caratteristiche base, non avesse come destinazione principale solo il tiro dinamico sportivo: pertanto la Cz ha deciso di lavorare sulla Shadow 2 tirandone fuori un altro modello, la Shadow 2 Target, presentata nelle scorse ore in due versioni distinte.

Ottenuta tramite rotomartellatura a freddo, garantita a vita (del resto è una caratteristica valida per tutte le armi prodotte dal 2020) e caratterizzata dalla volata svasata verso l’interno, la canna infatti può misurare sia 5” (127 millimetri) sia 6” (178 millimetri); la lunghezza complessiva oscilla dunque tra 217 e 248 millimetri, tra 1.245 e 1.285 grammi il peso.

In sola azione singola, il grilletto è regolabile su cinque posizioni; si può modificare anche il peso di sgancio, tra 5 e 20 Newton. Per rendere maggiormente gestibile il fusto in acciaio la Cz ha puntato su un’impugnatura G10.

La dotazione si completa con un caricatore da 17 colpi calibro 9×19 mm, con una mira frontale, una tacca di mira Lpa regolabile in alzo e deriva e, anziché una slitta, con un’interfaccia che consente d’installare anche gli eventuali contrappesi.

