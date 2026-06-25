Chiappa annuncia la 1911 Field Special 250th Independence Edition

Chiappa festeggia i duecentocinquant’anni dall’indipendenza americana con un’edizione speciale della pistola semiautomatica 1911 Field Special, la 1911 Field Special 250th Independence Edition.

A prescindere dai rapporti turbolenti tra i governi, ci sarà di sicuro un po’ d’Italia nei festeggiamenti per i due secoli e mezzo dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti: Chiappa ha deciso di produrre, in duecentocinquanta esemplari, una versione commemorativa della 1911 Field, la 1911 Field Special 250th Independence Edition, e di destinarla soltanto al mercato americano.

Si tratta di una pistola semiautomatica full size (la canna misura 5”, ossia 127 millimetri, che portano a 21,8 centimetri la lunghezza complessiva; 1.300 grammi il peso), in sola azione singola calibro .45 acp; il caricatore ospita 8+1 colpi.

Il dettaglio caratteristico si rintraccia sul carrello: Chiappa ha lavorato a laser la finitura Cerakote Blu navy, aggiungendoci i simboli classici dell’America, la bandiera con le stelle e con le strisce e il profilo dell’aquila di mare testabianca. La descrizione si completa con l’aggiunta di mire metalliche, sicura al pollice e guancette G10 grigie e nere.

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