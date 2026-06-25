Record per Francesco Tanfoglio nel Mondiale junior di tiro

Di
ArmiMagazine.it
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Record per Francesco Tanfoglio nel Mondiale junior di tiro
(foto Issf)

Francesco Tanfoglio vince il Mondiale junior di tiro abbattendo ventotto piattelli, record per una finale giovanile.

Ventotto piattelli in una finale giovanile rappresentano il record assoluto: a Suhl, in Germania, lo ha eguagliato Francesco Tanfoglio con la performance grazie alla quale ha vinto il Mondiale Issf junior di tiro, specialità trap maschile. davanti allo spagnolo Eduard Salichs e al connazionale Luca Gerri, bronzo.

Peraltro il successo dell’Italia si estende anche alla gara a squadre, dove Tanfoglio, Gerri e Andrea Diana hanno complessivamente colpito 360 piattelli. «La vittoria» chiosa l’Issf «conferma ulteriormente Tanfoglio come uno dei talenti di spicco del trap giovanile».

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