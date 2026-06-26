Mzy, la prima carabina di Weatherby ad avancarica

Weatherby ha annunciato il lancio della Mzy, la prima carabina ad avancarica del suo catalogo.

Intorno alla piattaforma Model 307 cambia tutto: la Mzy, l’ultima arma sviluppata da Weatherby, è non una bolt-action, ma – e il nome è un indicatore già di per sé – una carabina ad avancarica (muzzleloader), la prima del catalogo; al centro sta l’Arrowhead Gen2 Ignition system, meccanismo che rende l’accensione costante e il funzionamento più pulito.

Sono due i calibri disponibili, .45 e .50, ottimizzati per munizioni rispettivamente di 280 e 340 grani; in entrambi la canna, fluted e filettata 3/ 4 x24, misura 28” (in millimetri sono 711; 1:20” il passo di rigatura) compresi i 2” del freno di bocca.

In fibra di carbonio, il calcio – lo chiude il calciolo 3D Hex – sfoggia il marchio Peak 44; la descrizione si completa col grilletto TriggerTech (regolabile il peso di sgancio), la finitura Cerakote nero grafite sulle parti metalliche e, opzionali, le mire Williams precision standard set.

Lunga 1.140 millimetri (337 la length of pull), ai quali corrisponde un peso di 3.180 grammi, sul mercato americano la Mzy costa tra 2.699 a 2.849 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà da Bignami.

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