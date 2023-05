Commissariata la sezione Tsn di Roma

L’Uits ha nominato Orlando Parrella commissario della sezione Tsn di Roma Tor di Quinto.

Da poche ore c’è Orlando Parrella, dirigente della polizia di Stato, al vertice della sezione Tsn di Roma Tor di Quinto; lo ha deciso il consiglio di presidenza dell’Uits con la delibera con cui ha disposto la sua nomina a commissario straordinario dopo lo scioglimento del consiglio direttivo.

La decisione s’è resa necessaria dopo i provvedimenti adottati dai magistrati che nel procedimento penale sugli omicidi di Fidene, commessi con un’arma prelevata dal poligono, hanno disposto il sequestro dell’armeria; l’allora presidente della sezione Tsn, che s’era autosospeso dalla carica due giorni dopo il fatto, e un dipendente addetto al locale risultano indagati. L’Uits ha dunque ritenuto che senza commissariamento non ci fossero le condizioni per garantire, «seppur in forma ridotta, le normali attività gestionali, amministrative e sportive» del poligono.

Per Costantino Vespasiano, presidente Uits, «il clima di disagio creatosi all’interno della struttura imponeva una decisione netta e tempestiva». Per l’Uits la particolare struttura del poligono di Roma, dove l’armeria dista circa 250 metri dalla linea di tiro, ha avuto un peso nei fatti; resta comunque la consapevolezza «di dover fare il massimo per prevenire in ogni modo situazioni fuori controllo».

Insieme al ministero della Difesa l’Uits sta lavorando per migliorare, per quanto possibile, le strutture; per il triennio 2022-2024 sono stati stanziati quattro milioni di euro.

