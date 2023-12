Crispi Attiva Tactical 4 Gtx, comoda protezione

I nuovi Crispi Attiva Tactical 4 Gtx nascono per consentire di muoversi velocemente e agilmente in condizioni difficili e su terreni accidentati. Sono leggeri e calzano bene il piede grazie al particolare sistema di allacciatura.

Crispi è un’azienda italiana nata nel 1975 come laboratorio di calzature da montagna. Nel corso degli anni ha accresciuto la propria produzione, allargandola anche ad altri settori. Uno di questi è indubbiamente il Law Enforcement: agenti di pubblica sicurezza, guardie giurate, appartenenti a forze speciali richiedono calzature altamente specializzate, in grado di affrontare e sopportare un utilizzo che può farsi gravoso, sia per l’ambiente di utilizzo (terra, fango, sabbia) sia per la modalità (camminata, corsa, salti).

Ogni possibile movimento del piede e ogni àmbito di utilizzo devono essere vagliati nelle risposte che la calzatura deve dare: in questo alla Crispi sono davvero esperti. Negli anni abbiamo provato con soddisfazione gli Swat Evo Gtx, comodi ma anche protettivi.

Per questo, quando abbiamo visto la novità presentata allo scorso Eos di Verona, gli Attiva Tactical 4 Gtx (d’ora in poi At 4 Gtx), il primo modello di una nuova linea – la Elite – dedicata all’ambito Tactical-Military, ci siamo subito incuriositi. A distanza di qualche mese Crispi li ha resi disponibili per il mercato e li ha inviati in redazione per una prova sul campo.

Costruzione robusta

Gli At 4 Gtx sono scarponcini leggeri (una scarpa taglia 43 pesa 498 grammi), disponibili per ora nella sola colorazione Tan, nati per offire leggerezza, agilità e fluidità nei movimenti, garantendo stabilità e sicurezza sia su asfalto, anche in condizioni di bagnato, sia su terreni sterrati, non troppo accidentati. La tomaia è in pelle di camoscio idrorepellente che garantisce al contempo resistenza e protezione in ambiente operativo (Crispi ci ha fornito una confezione del suo “Waterproofing Conditioning Spray”, un prodotto per impermeabilizzare le calzature).

Non solo: la tomaia beneficia della tecnologia “Instant Fit”, una sensazione di comodità creata dalla somma di tre tecnologie proprietarie: Crispi Board Lasting che offre l’avvolgimento preciso del piede nel rispetto della sua anatomia, grazie a un legame meccanico tra la parte morbida e confortevole della tomaia e la struttura del sottopiede; ottimo rapporto tra rigidità torsionale e flessibilità); Crispi A.B.S.S. (Ankle Bone Support System) che è un sistema di supporto al malleolo che sfrutta materiali innovativi per plasmarsi dolcemente attorno alla caviglia, prevenendo distorsioni anche su terreni scoscesi e difficili e limitando l’affaticamento delle articolazioni inferiori anche dopo lunghe camminate; Crispi Anatomic Fit System per un avvolgimento uniforme del piede e un controllo in ogni circostanza.

Gli At4 hanno poi una fodera in Goretex che garantisce traspirazione e impermeabilità e una suola in Vibram (brevetto nato nel 1937) con un disegno realizzato da Crispi. Il sistema di allacciatura è denominato “Fast-Lock” e sfrutta un cursore con sblocco a pressione che scorre lungo i lacci e li blocca nel punto voluto; il tratto di laccio in eccesso può essere riposto nella tasca elastica ricavata davanti alla linguetta.

La prova sul campo

Conoscevamo già il sistema di allacciatura di Crispi che, a una prima occhiata, potrebbe sembrare poco efficace rispetto a quello tradizionale. E, invece, come ci attendevamo, il sistema funziona alla perfezione e consente di allacciare le scarpe rapidamente e con precisione.

Non sarebbe male, però, se nella confezione fossero presenti anche un paio di lacci per chi desidera mantenere il sistema tradizionale. Abbiamo indossato i nuovi Crispi durante le nostre ultime prove a fuoco effettuate al campo di tiro, mettendoli alla prova nella camminata, qualche scatto e flessioni.

I Crispi hanno mantenuto quanto promesso: saldi sui piedi, ben ammortizzanti, confortevoli, non stancano nemmeno quando li si indossa per molte ore e tengono al riparo la caviglia dalle distorsioni.

Bene anche il grip offerto dal battistrada: sulla terra e sulla ghiaia del campo non abbiamo avuto problemi. Quanto alla resistenza all’acqua, gli At4 Gtx sono idrorepellenti, quindi non assicurano una resistenza all’acqua per ore: nel listino Crispi è facile trovare modelli più prestazionali in fatto di impermeabilità.

Infine, Crispi ci ha fornito per il test anche un paio di sue calze, le Active 331 (composizione: 28% polipropilene, 20,6% poliamide, 2% elastane, 49,6% coolmax): grazie alla struttura differenziata a seconda del piede (destro o sinistro) e della parte (calcagno, punta, caviglia), con gli At4 Gtx creano un binomio perfetto.

Crispi Attiva Tactical 4 Gtx

Produttore : Crispi , Maser (Tv)

: , Maser (Tv) Modello : Attiva Tactical 4 Gtx

: Tomaia : camoscio idrorepellente e tessuto ad alta tenacità

: camoscio idrorepellente e tessuto ad alta tenacità Fodera : Gore-tex extended comfort footwear

: Gore-tex extended comfort footwear Sottopiede : struttura differenziata con inserto antitorsione

: struttura differenziata con inserto antitorsione Soletta : estraibile Crispi Air Mesh + feltro + carboni attivi

: estraibile Crispi Air Mesh + feltro + carboni attivi Suola : Vibram con intersuola ammortizzante, su disegno esclusivo Crispi

: Vibram con intersuola ammortizzante, su disegno esclusivo Crispi Protezione : puntale e tallone cuciti; parte interna rinforzata

: puntale e tallone cuciti; parte interna rinforzata Taglie : 36-47

: 36-47 Peso : 498 g (la singola calzatura taglia 43)

: 498 g (la singola calzatura taglia 43) Colore : tactical tan

: tactical tan Prezzo: 210 euro

