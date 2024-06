Crosman Vantage Plus, una carabina ad aria dal suono attutito

La Crosman ha presentato la Vantage Plus, carabina ad aria compressa calibro 5,5 mm con tecnologia Quiet-Fire integrata.

Le caratteristiche tipiche sono due: la tecnologia Quiet Fire, che funziona come una sorta di moderatore di suono integrato (il rumore si riduce fino al 70%); e il sistema di caricamento Clip-Fire, che consente di sparare fino a sei pellet consecutivi: per spiegarne il funzionamento nel momento in cui ha annunciato la Vantage Plus (140 dollari, compresa l’ottica 4×32 mm), la sua nuova carabina break barrel ad aria compressa al momento disponibile nel solo calibro 5,5 mm, la Crosman ha diffuso un video apposito.

Il calcio è realizzato in materiale sintetico, la canna in acciaio inossidabile; la tecnologia NicroPiston fa raggiungere i 244 m/s ai pellet in piombo, i 290 m/s ai pellet in acciaio (energia 28,5 Joule).

