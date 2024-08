Cz P-09 Nocturne, generazione tre

La Cz ha presentato la P-09 Nocturne, pistola optic ready nelle varianti C e F, rispettivamente compatta e full size.

Mantiene tutte le caratteristiche della generazione precedente, la seconda (grilletto Omega in singola-doppia azione, canna ottenuta mediante rotomartellatura, sicura e leva abbatticane ambidestre, fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro, slitta Mil-Std 1913, tre dorsalini intercambiabili di dimensioni diverse), migliorandone l’ergonomia con un nuovo pattern della texture dell’impugnatura, un maggior numero di aree grippate e tagli di presa frontali più definiti, e soprattutto diventando optic ready: si chiama Nocturne l’ultima versione della Cz P-09, pistola polimerica hammer fired 9×19 mm compatibile con i red dot analoghi allo Shield Rms e all’Holosun K; sono facili sia l’installazione sia l’impiego insieme alla mira a tre punti luminosi a contrasto elevato.

Sono due le varianti, di due taglie diverse: la C, compatta, con canna di 95 millimetri (lunghezza totale 185 millimetri, peso 740 grammi) e caricatore di 15 colpi; e la F, con canna di 115 millimetri (lunghezza totale 208 millimetri, peso 830 grammi) e caricatore di 19 colpi. Oltre alle caratteristiche già citate, le due armi condividono anche il nuovo design dell’hold open.

Nel catalogo la Cz ha inserito anche le due varianti Sr, con canna filettata rispettivamente di 115 (lunghezza totale 207) e 135 millimetri (lunghezza totale 230 millimetri).

