Report aggiornato sul mercato delle armi in America

Al momento non si registra alcun fattore K, inteso come Kamala Harris: anche a metà agosto, a due mesi e mezzo dalle elezioni presidenziali, il mercato delle armi in America continua a non subire scossoni, e a seguire la tendenza dell’ultimo periodo.

Diffuso nelle scorse ore, il report aggiornato dell’osservatorio Nasgw fissa infatti il fatturato provvisorio a 1,52 miliardi di dollari, rispetto all’anno scorso (1,72 miliardi) e alla media 2021-2023 (1,91 miliardi) in calo con percentuali stabili, rispettivamente -11,3% e -20,3%.

Non è sorprendente neppure l’andamento del mercato delle munizioni, che con 251,42 milioni di dollari continua a crescere rispetto ai primi otto mesi e mezzo del 2023 (235,89 milioni, +6,6%) anche se resta indietro (-10,9%) se lo si paragona ai 282,04 milioni della media triennale.

Resta in linea anche il mercato delle ottiche, che vale 63,52 milioni di dollari, indietro dunque del 5,1% rispetto all’anno scorso (66,93 milioni) e del 20,1% rispetto alla media triennale (79,55 milioni).

