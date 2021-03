Cz P-10 S Or, la pistola subcompatta per il punto rosso

La Cz P-10 S Or è una pistola subcompatta sulla quale è immediato montare il dispositivo di mira.

L’immagine in cui si intravede il fantasma del red dot rende bene l’idea: la Cz P-10 S Or nasce come pistola subcompatta (170 millimetri per 710 grammi) sulla quale installare l’ottica è immediato. Una volta montato, il punto rosso è utilizzabile in cowitness con le mire metalliche e la tacca di mira luminescente a due punti bianchi.

Striker fired doppia azione con fusto in polimero e fibre di vetro, la P-10 S Or si sviluppa lungo una canna da 90 millimetri; il caricatore ospita dodici colpi 9×19. Con le sorelle della serie P-10 condivide il trattamento superficiale di canna, carrello e fusto per aumentare la resistenza a urti e agenti atmosferici; tagli di presa anteriori e posteriori; backstrap intercambiabile in tre taglie (S, M, L); sicura al grilletto e al percussore; impugnatura ergonomica zigrinatissima; comandi ambidestri.

Fatto il cambio dal prezzo originale in corone ceche, la Cz P-10 S Or costa circa 725 euro. Si attendono indicazioni più precise su tempi e modalità della distribuzione internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.