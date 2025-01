Da Cabot Guns una pistola da collezione per il giuramento di Trump

Per celebrare il giuramento del nuovo presidente americano la Cabot Guns ha prodotto una pistola da collezione, la Trump47.

È stata in vendita appena diciassette minuti, dalle 20.23 alle 20.40 italiane, la pistola con cui la Cabot Guns ha deciso di celebrare la cerimonia nella quale Donald Trump ha giurato da presidente, definita con poca retorica «l’alba di una nuova era dorata, la rinascita coraggiosa della resilienza americana, la riaffermazione dei valori che hanno plasmato questa nazione»: l’ha chiamata Trump47 (dopo esser stato il quarantacinquesimo, Trump è il quarantasettesimo presidente americano), e l’ha prodotta in appena quarantasette esemplari (matricola personalizzata da Trump47-1 a Trump47-47) uno dei quali non in vendita.

Ovviamente la Cabot Guns ha interamente costruito ogni pistola sul suolo americano («vogliamo simboleggiare l’orgoglio patriottico, e rendere omaggio all’impegno instancabile di Trump che intende rendere l’America di nuovo grande»). Dal punto di vista tecnico si tratta d’una 1911 calibro .45 acp, con canna svasata verso l’interno e carrello monolitico, completamente placcata in oro 24 carati; lo sono anche le impugnature in acciaio damasco, che «simboleggiano la tenacia e la forza d’animo necessarie per superare gli attacchi implacabili volti a impedire a Trump di tornare a essere il presidente del popolo».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.