Smith & Wesson cala la Model 1854 nella serie Stealth Hunter

La Smith & Wesson ha declinato la Model 1854 nella variante Stealth Hunter; tre i calibri disponibili.

Ha calcio in polimero con impugnatura grippata, grilletto flat, leva ampia, caricatore tubolare rimovibile (otto i colpi a disposizione), abito total black grazie alla finitura Armornite: si presenta così la Model 1854 nell’ultima versione proposta dalla Smith & Wesson (vi ricordate com’è fatto il modello base?), che l’ha calata nella serie Stealth Hunter esposta nel corso dello Shot Show di Las Vegas insieme ai tre revolver Classic No Lock.

Sono tre i calibri disponibili: 44. Remington magnum, .45 Colt, .357 magnum; la coppia passo di rigatura-filettatura vale rispettivamente 1:20” e 11/ 16 x24, 1:14” e 5/ 8 x24, 1:16” e 11/ 16 x24.

In tutti e tre gli allestimenti la canna, in acciaio inossidabile, misura 16,3”, ossia 414 millimetri; la sormonta una mira frontale HiViz H3 in fibra ottica. L’asta, in alluminio T6, presenta quindici slot M-Lok.

Carabina a leva optic ready dotata di sicura cross bolt, lunga poco più di 845 millimetri (tra i 2.875 e i 2.950 grammi il peso), sul mercato americano la Model 1854 Stealth Hunter costa 1.399 dollari. L’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi, che gestisce il marchio Smith & Wesson sul mercato nazionale.

