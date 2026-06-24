Da Konus l’ottica Wild 6-24x50 per il tiro a lunga distanza

Konus ha sviluppato il cannocchiale Wild 6-24×50, destinato al tiro a lunga distanza.

Anche se il prezzo (228 euro) è ridotto, le caratteristiche tecniche sono interessanti: nella Wild 6-24×50, ottica sviluppata per il tiro a lunga distanza (classico il tubo, di 30 millimetri), Konus ha integrato torrette tattiche bloccabili e resettabili allo zero (1/ 10 Mil la regolazione per click) e la ruota laterale di parallasse, che rende precisa la messa a fuoco anche su bersagli più lontani.

Sono due, rosso e verde, i colori nei quali s’illumina il reticolo Half Mil-Dot, che punta a potenziare la versatilità in contesti differenti; removibile la leva dello zoom.

Scheda tecnica

Produttore : Konus

: Konus Modello : Wild

: Wild Zoom : 6-24x

: 6-24x Diametro lente frontale : 50 mm

: 50 mm Diametro tubo : 30 mm

: 30 mm Destinazione : tiro a lunga distanza

: tiro a lunga distanza Campo visivo a 100 m : 6,15-1,53 m

: 6,15-1,53 m Lunghezza : 360 mm

: 360 mm Estrazione pupillare : 96 mm

: 96 mm Pupilla d’uscita : 7,5-2,08 mm

: 7,5-2,08 mm Valore scatto : 1/10 Mil

: 1/10 Mil Peso : 605 g

: 605 g Prezzo: 228 euro

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