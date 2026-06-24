Da Konus l’ottica Wild 6-24×50 per il tiro a lunga distanza

Di
ArmiMagazine.it
-
Da Konus l’ottica Wild 6-24x50 per il tiro a lunga distanza

Konus ha sviluppato il cannocchiale Wild 6-24×50, destinato al tiro a lunga distanza.

Anche se il prezzo (228 euro) è ridotto, le caratteristiche tecniche sono interessanti: nella Wild 6-24×50, ottica sviluppata per il tiro a lunga distanza (classico il tubo, di 30 millimetri), Konus ha integrato torrette tattiche bloccabili e resettabili allo zero (1/10 Mil la regolazione per click) e la ruota laterale di parallasse, che rende precisa la messa a fuoco anche su bersagli più lontani.

Sono due, rosso e verde, i colori nei quali s’illumina il reticolo Half Mil-Dot, che punta a potenziare la versatilità in contesti differenti; removibile la leva dello zoom.

Scheda tecnica

  • Produttore: Konus
  • Modello: Wild
  • Zoom: 6-24x
  • Diametro lente frontale: 50 mm
  • Diametro tubo: 30 mm
  • Destinazione: tiro a lunga distanza
  • Campo visivo a 100 m: 6,15-1,53 m
  • Lunghezza: 360 mm
  • Estrazione pupillare: 96 mm
  • Pupilla d’uscita: 7,5-2,08 mm
  • Valore scatto: 1/10 Mil
  • Peso: 605 g
  • Prezzo: 228 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE