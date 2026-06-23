Sako presenta la S20 Hunter Ultra, in due versioni

Sako ha svelato la carabina bolt-action Hunter Ultra, nuova arrivata nella linea S20 disponibile nelle versioni Fusion e Roughtech.

Allo chassis in alluminio, già noto nella serie, Sako abbina una nuova canna, per costruire la quale intorno all’anima d’acciaio inossidabile rotomartellata a freddo ha avvolto la fibra di carbonio: è così che è nata la bolt-action S20 Hunter Ultra, disponibile nelle versioni Fusion e Roughtech, differenti per il colore del calcio thumbhole, mimetico o verde.

Sono cinque i calibri a catalogo: la canna misura 508 millimetri nei soli .308 Winchester e 6,5 Creedmoor, 569 millimetri nel solo 7 mm Prc, 610 millimetri in tutti e cinque, dunque anche in .300 Winchester magnum e 7 mm Remington magnum.

Realizzato in materiale composito con l’aggiunta di fibra di vetro, il caricatore ospita 5+1 colpi in .308 e 6,5, 3+1 negli altri tre calibri; del grilletto, a uno o due stadi, si può regolare il peso di sgancio.

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