Ddl Lega sull’estensione della legittima difesa

Claudio Borghi, senatore della Lega, ha depositato un disegno di legge col quale propone di modificare la disciplina della legittima difesa rendendo non punibile «qualsiasi reazione» nell’immediatezza del fatto.

La cronaca torna ad accendere il dibattito sulla legittima difesa: mentre chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per avere ucciso due rapinatori, la Lega presenta un disegno di legge col quale intende modificare l’articolo 52 del codice penale.

Lo ha firmato il senatore Claudio Borghi, che alla formulazione attuale propone di aggiungere un nuovo comma che recita: «In caso di aggressione a mano armata all’interno del domicilio o dell’esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto […] non è punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».

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