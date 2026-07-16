La Lega ritira l’emendamento che sopprime l’articolo sulla riforma dell’Uits

La Lega ha deciso di ritirare l’emendamento col quale, intervenendo sul ddl di conversione in legge, intendeva sopprimere l’articolo del decreto sport sulla riforma dell’Uits.

Per il momento ha vinto la logica di coalizione: alla fine di due giornate che hanno fatto fibrillare il centrodestra, spaccato sulla legge elettorale, la Lega ha deciso di ritirare l’emendamento col quale aveva proposto di modificare il decreto sport cancellando l’articolo 8, quello che ha disposto la riforma dell’Uits con annesso sdoppiamento della governance e marginalizzazione delle sezioni Tsn; durante l’ultima seduta della commissione Cultura della Camera, dunque, la maggioranza non ha trovato difficoltà, né numeriche né politiche, a respingere i quattro emendamenti analoghi presentati dalle opposizioni.

Per Mauro Berruto, responsabile sport del Partito democratico, con questa scelta il centrodestra ha ufficializzato la volontà di ricorrere «a una prova di forza, destinata ad avere un impatto concreto sui soggetti direttamente interessati dal provvedimento, che hanno manifestato le proprie istanze sia in audizione, sia sugli organi di stampa». Il Pd non farà ostruzionismo in commissione, ma tornerà sull’argomento – «in ogni dettaglio» – durante l’esame in assemblea.

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