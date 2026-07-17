Approvato emendamento che rinvia le elezioni dell’Uits

Esaminando il decreto sport la commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento che subordina le elezioni per la presidenza dell’Uits all’approvazione del nuovo statuto e all’adozione dei regolamenti.

È scontato attendersi l’ennesimo posticipo: anche se comunicazioni ufficiali non sono arrivate e la disposizione non è ancora in vigore, è difficile pensare che tra una settimana potranno tenersi le elezioni per la presidenza dell’Uits – a questo punto della sola componente sportiva – visto che i due emendamenti (li hanno presentati Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia, e Vanessa Cattoi, della Lega) al decreto sport approvati dalla commissione Cultura della Camera col parere favorevole del relatore e del governo ne impongono il rinvio, subordinandole all’approvazione del nuovo statuto e all’adozione dei relativi regolamenti.

Nella nuova formulazione, inoltre, il comma 25 dell’articolo 8 prevede la nullità di eventuali procedure elettorali «indette o espletate» prima dell’approvazione dello statuto.

Quando le elezioni si terranno, i candidati alla presidenza dovranno di nuovo presentare la propria candidatura: per farlo avranno a disposizione trenta giorni dalla fine degli adempimenti previsti dal decreto.

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