Due calibri e una variante in più per la Savage 334

La Savage ha deciso di declinare la carabina bolt-action 334 anche in un allestimento camouflage, e d’aggiungere al catalogo anche i calibri .270 Winchester e .30-06 Springfield.

Oltre che in .243 Winchester, 6,5 Creedmoor e .308 Winchester diventa disponibile anche in .270 Winchester e .30-06 Springfield; e non solo nelle varianti col calcio in polimero nero (389 dollari; 629 euro in Italia, distribuisce Bignami) o in noce (509 dollari), ma anche con una particolare finitura camo, la Mossy Oak Terra Gila (529 dollari): la Savage ha dunque deciso d’ampliare in tutte le direzioni la produzione della 334, carabina bolt-action nella quale il numero tre ricorre per contare sia i tenoni dell’otturatore (chiusura a 60°) sia le posizioni della sicura.

Ottenuta mediante bottonatura d’una barra d’acciaio al carbonio (misura 510 millimetri in tutti i calibri tranne che in 6,5 Creedmoor, 560; la volata è sempre svasata verso l’interno), la canna di tutti gli allestimenti è ricoperta con la medesima finitura dell’azione, Cerakote grigio scuro; il caricatore, estraibile, ospita tre colpi. La variante camo si completa con una slitta picatinny Mil-Std 1913.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.