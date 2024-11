La Kimber presenta la 2K11

La Kimber ha presentato la 2K11, pistola 1911 nei calibri 9×19 e .45 acp declinata nelle versioni standard e Target (finitura coyote).

È dunque una pistola 1911 l’ultima novità della Kimber, che la propone in due versioni distinte, standard (da 1.995 dollari) e Target (da 2.495 dollari; oltre che Or, optic ready, è disponibile anche a 3.095 dollari con il red dot Trijicon Sro installato), con la finitura coyote sull’acciaio inossidabile del carrello (stesso materiale del fusto): si chiama 2K11, e presentandola la Kimber ne magnifica la capacità del caricatore Stan Chen Magwell, che in 9×19 mm (non però in .45 acp, dove si ferma a tredici) oltre che diciassette può albergare anche venti colpi.

L’impugnatura della 2K11 è realizzata in alluminio con finitura anodizzata tipo 3; il peso di sgancio del grilletto Gt è regolabile tra 1.360 e 1.815 grammi; della dotazione di serie fanno parte anche una mira frontale Tag FiberLok2 Green e una piastra, con riferimento, per l’installazione del red dot (Trijicon Rmr, Shield Rmsc, Leupold DeltaPoint Pro, Aimpoint Acro e Holosun 509T quelli compatibili).

La canna misura 127 millimetri, e porta a 217,5 millimetri la lunghezza totale; tra i due calibri differiscono anche il passo di rigatura (1:16” per il .45 acp, 1:10” per il 9×19) e il peso, rispettivamente 1.135 e 1.160 grammi.

