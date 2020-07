Due carabine tattiche per mancini da Savage

Tra le carabine tattiche per mancini entrano la Savage 110 Precision, da subito, e la Savage 110 Elite Precision, da settembre.

Il catalogo delle carabine tattiche per mancini si allunga di due pagine. Savage ha infatti annunciato che saranno disponibili in questa configurazione sia la 110 Precision, da subito, sia la 110 Elite Precision, da settembre. Totalmente customizzabili grazie alle Modular Driven Technology, le due carabine condividono calciatura a chassis scheletrizzata in alluminio e grilletto regolabile tra 680 e 1.815 grammi. Ai cinque calibri del modello standard (6,5 Creedmoor, .308 Winchester, .300 Winchester Magnum, .300 PRC e .338 Lapua Magnum) l’Elite aggiunge .223 Remington e 6 mm Creedmoor.

Doppia variante

La Savage 110 Precision si distingue per la presenza di canna filettata in acciaio al carbonio con finitura nera opaca e finitura Cerakote flat dark earth sull’azione. Sono regolabili sia la lenght of pull sia l’altezza del dorso del calcio; il freno di bocca è installabile su tutti i calibri. La canna è lunga 610 millimetri tranne che nel .308 Winchester, nel quale si ferma a 510; la lunghezza totale, regolabile, varia dai 980 millimetri minimi del .308 a un massimo di 1.135 millimetri. Insieme al 6,5 Creedmoor il .308 Winchester si distingue anche per il numero di colpi nel caricatore, dieci anziché cinque. Se il peso oscilla tra i 4.035 grammi del .308 Winchester e i 5.100 del .300 Winchester Magnum, il prezzo di lancio rimane invariato a 1.499 dollari su tutti i calibri.

Il rivestimento in nitruro di titanio sulle parti in acciaio rende invece l’Elite particolarmente aggressiva. In questo modello i calibri si dividono in due settori. Da una parte trovano posto quelli più economici (1.999 dollari), i .223 Remington, .308 Winchester, 6,5 Creedmoor e 6 mm Creedmoor in cui la canna misura 660 millimetri, la lunghezza complessiva è regolabile tra 1.090 e 1.115 millimetri, il peso si attesta sui 5.715 grammi e il caricatore ospita 10 colpi. Fanno loro fronte gli altri tre calibri, .300 Winchester Magnum, .300 PRC e .338 Lapua Magnum, nei quali salgono dimensioni della canna (760 millimetri), lunghezza totale (1.265 – 1.290 millimetri), peso (6.780 grammi) e prezzo (2.149 dollari) e si dimezza la capacità del caricatore.

Savage 110 Precision e 110 Elite Precision: la gallery fotografica