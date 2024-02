Allo stand R.A. Sport grande attenzione per la nuovissima Derya Dy9 calibro 9×19 mm con fusto in polimero, ispirata alla notissima Glock.

La caratterizzano un attento studio dell’ergonomia, con l’impiego di dorsalini che riducono o incrementano le dimensioni dell’impugnatura. Disponibile nei colori nero e, come il modello mostrato in video, camo.

In arrivo anche una versione optic ready. Prezzo molto competitivo come tradizione per il produttore turco.

